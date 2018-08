VfR Aalen kommt nach Bopfingen

Die Fans des VfR Aalen in Bopfingen und Umgebung dürfen sich freuen: Am Mittwoch, 29. August, kommt der Fußball-Drittligist zum Testspiel ins Jahnstadion. Gegner ist um 18.30 Uhr eine Bopfinger Stadtauswahl, die sich aus Spielern des TV Bopfingen, SV Kerkingen, FC Schlossberg und der SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen zusammensetzt. „Wir freuen uns sehr darauf, uns den vielen VfR-Anhängern aus Bopfingen und Umland präsentieren zu können", so VfR-Cheftrainer Argirios Giannikis. Der Eintritt kostet fünf Euro, Rentner, Schüler und Studenten bezahlen 3,50 Euro.