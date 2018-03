VfR Aalen kassiert 0:5-Niederlage gegen SC Paderborn

Die Heimserie des VfR Aalen ist gerissen - und wie. Der Fußball-Drittligist von der Ostalb kassierte gegen den Tabellenführer SC Paderborn eine 0:5 (0:2)-Niederlage. Seit elf Spielen waren die Aalener in der Ostalb Arena ungeschlagen. Dabei spielten die Aalener in der ersten Halbzeit noch relativ gut mit, fielen aber in Durchgang zwei völlig auseinander. „Ich bin traurig, dass das passiert ist“, war die erste Reaktion von VfR-Trainer Peter Vollmann auf der Pressekonferenz.

Vollmann änderte seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 2:2 beim FSV Zwickau auf zwei Positionen, für Marcel Bär und Daniel Stanese durften Matthias Morys und Maximilian Welzmüller beginnen.

Der VfR legte eigentlich einen guten Start hin - wurde allerdings eiskalt erwischt durch das frühe 0:1 in der siebten Minute, nach einem missglückten Abwehrversuch. Phillip Tietz und Marlon Ritter hebelten die Innenverteidigung um Robert Müller aus, für SCP-Toptorjäger Sven Michel war es ein Leichtes, den Ball frei an Torwart Daniel Bernhardt vorbei zu schieben.

Die Reaktion der Aalener ließ nicht lange auf sich warten, im Gegenzug vergab Morys im Strafraum allerdings zu lässig. Das rächte sich: Schon mit der zweiten Chance schlugen die Paderborner das zweite Mal zu - wieder begünstigt durch den VfR. Ein nächster Abwehrversuch landete bei Philipp Klement, der aus zirka 20 Metern freie Schussbahn hatte, Bernhardt patzte bei seinem Eingriff, Ritter schob unbedrängt ein (22.).

Es wurde nicht besser für Aalen, das in er ersten Halbzeit noch viel versuchte, dem es aber an Durchschlagskraft und Zweikampfstärke fehlte - besonders in Luftduellen. Erst verpasste Michel per Kopfball (33.), kurz vor der Halbzeitpause Tietz, dessen Abnahme Bernhardt mit einer Parade verhinderte. Der VfR machte nur noch einmal einigermaßen gefährlich auf sich aufmerksam. Unmittelbar vor dem Kabinengang schoss Mattia Trianni im 16-Meter-Raum aufs Tor und zwang SCP-Schlussmann Leopold Zingerle noch zum eingreifen.

VfR fällt auseinander

Und es wurde nicht besser beim VfR Aalen in Durchgang zwei. Mehr noch: Der VfR fiel auseinander nach dem dritten Gegentor. Mit der nächstbesten Möglichkeit erhöhten die Gäste auf 3:0, wieder war es Michel, der gefühlt immer frei stand und bei seinem zweiten Treffer nach Pass von Christopher Antwi-Adjej erneut frei an Bernhardt vorbeischießen durfte (56.).

Auch sein Angriffspartner Tietz trug sich in der noch in die Torschützenliste ein - und zwar wie Michel doppelt. Er markierte zehn Minuten später das 4:0, nach abermaligen Zuspiel von Antwi-Adjej und setzte Tietz in Minute 84 nach Vorlage von Marc Vucinovic noch den Schlusspunkt hinter einem konzentrierten Paderborner Auftritt, begünstigt durch fehlerhafte Aalener. Der VfR rutschte durch die nächste hohe Pleite gegen einen Spitzenmannschaft (vor drei Wochen hieß es 1:6 gegen den 1. FC Magdeburg) auf den neunten Tabellenplatz ab.