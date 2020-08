VfR Aalen: Kartenverkauf für die dritte Pokalrunde

An diesem Mittwoch um 17.30 Uhr gastiert der VfR Aalen im Schönbrunnenstadion in Essingen – schon wieder. Denn erst in der Vorbereitung hatte der TSV die Mannschaft von Roland Seitz zu Gast und schlug sie mit 4:2.

In Essingen möchte man sich auf sich selbst und das eigene Spiel fokussieren. „Wir haben hart gearbeitet. Die Corona-Pause hat es bei uns ja fast gar nicht gegeben. Wir waren auch dazwischen immer fleißig. Vielleicht zahlt sich dies gerade aus, dass wir von unserem Trainerteam ständig gefordert und gefördert werden“, sagt Essingens Kapitän Tim-Ulrich Ruth ob dieser Vorbereitung. „Wir hatten das Testspiel gegen den VfR, da wissen beide Seiten nun, was auf sie zukommt“, blickt Ruth voraus, hebt zugleich aber auch mahnend den Zeigefinger: „Solch einen angeschlagenen Boxer sollte man nie unterschätzen. Nur, weil der VfR in den vergangenen Wochen häufiger gestrauchelt ist, heißt das nicht, dass er sämtliche Qualität eingebüßt hat. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe, zu der wir aber bereit sind.“

Trainer Beniamino Molinari fügt hinzu: „Unterschätzen wird uns der VfR sicherlich nicht. Wir sollten nicht den Fehler machen, den Waldstetten vielleicht nach dem Testspiel gegen uns gemacht hat, uns vielleicht nicht ganz so ernstgenommen hat. Wenn wir diesen Fehler gegen Aalen machen, dann geht das komplett in die falsche Richtung – und das möchten wir natürlich unbedingt verhindern.“ Ihm macht aber derzeit eher die personelle Situation Sorgen, denn die Spiele kommen nun doch Schlag auf Schlag. Ein wenig rotieren werde man aber müssen, da der 1. FC Heiningen schon das wichtigere Spiel sei – am Samstag startet bekanntlich bereits die Liga.

Nach wie vor dürfen aufgrund der Corona-Bestimmungen nur 499 Zuschauer bei einem Fußballspiel dabei sein, so auch bei diesem Derby. Der TSV Essingen verkauft am Dienstag um 19 Uhr 220 Karten in seinem Vereinsheim, beim VfR beginnt der Kartenverkauf der 220 Tickets bereits am Montag ab 17 Uhr und geht am Dienstag von 16 bis 18 Uhr weiter, jeweils in der Geschäftsstelle. Die Karten kosten regulär 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Voraussetzung für den Erhalt der Karten ist die vollständige Kontaktdatenangabe. Pro Person können zwei Tickets ausgegeben werden.