VfR Aalen hält an Giannikis fest

Fünf Punkte beträgt der Rückstand des VfR Aalen zur Jahreswende auf einen Nichtabstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga. Und Trainer Argirios Giannikis soll es richten. Bei einem Treffen zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat des VfR kamen die Verantwortlichen in dieser Woche mehrheitlich zum Entschluss, weiterhin am Trainerteam um Chefcoach Giannikis festzuhalten.

„Das Präsidium sieht unter Giannikis eine klare sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft, nur das fehlende Matchglück sowie die unnötigen, individuellen Fehler verhinderten eine bessere Punkteausbeute“, erklärte der Präsidiumssprecher Roland Vogt und stärkte damit dem 38-Jährigen trotz schwieriger sportlicher Situation den Rücken.

Um sich aus der aktuell prekären Situation zu befreien, wird sich jedoch etwas am Kader des Drittligisten ändern: Spieler werden den Verein verlassen und es werden neue Profis dazu kommen, um in der Rückrunde den Klassenerhalt zu sichern.

Der erste Liga-Auftritt in 2019 steht für den VfR in einem Heimspiel am Montag, 28. Januar, 19 Uhr gegen die Spielvereinigung Unterhaching an.