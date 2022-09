VfR Aalen erkämpft sich gegen den Spitzenreiter SSV Ulm ein 1:1-Unentschieden

Im schwäbischen Derby erkämpfte sich der VfR Aalen dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ein verdientes 1:1-Unentschieden gegen den klar favorisierten Tabellenführer aus Ulm. Dass es nicht zu einem, wie Michael Schaupp sich ausdrückte, „dreckigen" Sieg reichte, lag an einer Unachtsamkeit im Spielaufbau, die letztendlich zum Elfmeter (37.) und zum verdienten Ausgleich führte. Zuvor hatte Maiella die Hausherren nach einem herrlichen Zuspiel von Korb bereits in der zweiten Spielminute in Führung gebracht.

Mit vielen Fans angereist, wurde der Tabellenführer von einer von Beginn an hellwachen und aggressiven Heimelf eiskalt erwischt. Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld, wartete Korb mit seinem Zuspiel geduldig, bis Maiella in die Gasse startet, der mit seinem platzierten Flachschuss ins rechte Torwarteck zur vielumjubelten Führung abschloss. Es dauerte gut zehn Minuten, bis der SSV Ulm ins Spiel fand und die Hausherren in ihre eigene Hälfte drängten. Doch egal was die Gäste aus Ulm versuchten, die Aalener Defensive hatte für alles eine Antwort parat. Und wenn dann doch einmal der Ball ungehindert den Weg Richtung Aalener Tor einschlug, war ein bestens aufgelegter Michel Witte zur Stelle. So auch nach einer schönen Kombination zwischen Grözinger und Röser, als er den Ball zur ersten von insgesamt neun Ulmer Ecken klärte (16. Minute). Diesen standen sage und schreibe Null Aalener Ecken gegenüber. Während die Ulmer weiter vergeblich die Lücke in der dicht gestaffelten Aalener Abwehr suchten, blieben die Hausherren ihrerseits mit Kontern über den schnellen Seitz (17.) stets gefährlich.

Es folgte die 37. Spielminute, als der VfR das Spiel von hinten heraus aufbauen wollte. Ulm attackierte und stellte die Räume zu, sodass sich Meien nur noch mit einem Schlenzer ins Halbfeld zu Maiella retten konnte. Dieser wurde bei der Ballannahme gedoppelt. Der Ball kam zu Grözinger, der in den Strafraum eindrang und nach einer ungestümen Attacke von Maien zu Fall kam. Reichert ließ sich die Chance nicht nehmen – 1:1. Fast eine Doublette zum 3:1 beim VfB II.

Doch anders als vor einer Woche arbeitete vor allem die Defensive fehlerfrei und ließ bis auf zwei Chancen anfangs der zweiten Hälfte nichts zu. Zuerst faustete Witte knapp über der Grasnarbe eine Flanke von Röser vor dem einschussbereiten Rühle aus der Gefahrenzone (55.). Anschließend verkürzte er zweimal bei einer 1:1- Situation hervorragend den Winkel und hatte dann das Glück des Tüchtigen, dass Grötzinger das leere Tor aus drei Metern nicht traf. Während die Ulmer krampfhaft die Lücke in der Aalener Defensive suchten, versuchte der VfR sein Glück weiter mit Kontern. Und hätte Maiella nach herrlichem Steilpass statt den Torabschluss zu suchen den Ball quer in den Strafraum gespielt, in dem zwei mitgelaufene Teamkollegen warteten,… So blieb es weiter beim 1:1. Ein taktisches Foul von Reichert am für Seitz eingewechselten Arcalean an der Mittellinie, führte zur zahlenmäßigen Überlegenheit des VfR. Doch auch in Überzahl wich der vom Verletzungspech arg gebeutelte VfR nicht von seiner ausgegebenen Linie ab, spielte weiter hochkonzentriert und belohnte sich so mit einem verdienten Punktgewinn.

Stimmen zum Spiel:

Tobias Cramer (Trainer VfR Aalen): „Ich habe ja in der Pressekonferenz im Vorfeld gesagt: „Wir wollen ärgern". Und das haben wir glaube ich geschafft. Die Qualität ist unbestritten. Und dass Ulm dann im Laufe der Spielzeit auch eine gewisse Druckbedingung aufbaut über ihr spielerisches Potential, das ist nun mal klar. Aber großes Kompliment an alle Beteiligten – auch für den Gegner. Jetzt gilt es das Spiel zu analysieren wie es ist. Wir haben enorm gut gegen den Ball gearbeitet. Das war die Grundlage. Wir haben mannschaftlich geschlossen agiert. Das ist die Basis für alles. Wir haben heute ein sehr interessantes Spiel gesehen, mit allen Attitüden die die Regionalliga bringt. Chapeau, wie die Jungs das umgesetzt haben.“

Paolo Maiello (VfR Aalen): „Wenn es diese Aktion, wo wir den Elfmeter bekommen nicht gibt. Die haben nicht so viele glasklare Chancen. Wir haben hinten gut zugemacht, so wie wir das spielen wollten. Ärgerlich, dass wir hier keine drei Punkte mitnehmen. Aber durch den Ballbesitz, den die hatten, können wir mit dem 1:1 zufrieden sein. Wir haben uns für die nächsten Spiele ein gewisses Selbstvertrauen geholt.“

Vico Meien (VfR Aalen): Einen Punkt gegen Ulm zu holen ist nie verkehrt. Dazu haben wir es heute taktisch defensiv gut gemacht, sind gut gestanden und nur den Elfmeter zugelassen. War eine blöde Aktion. Ich dachte der schießt und ich will mich davor werfen um den Ball zu blocken. Dann zieht er den Hacken und dann fällt er halt. Wir haben seit langem wieder mal richtig, richtig gut verteidigt.“

Alessandro Abruscia (VfR Aalen): „Wir haben heute gegen den Tabellenführer einen Punkt geholt. Wir wussten, dass sie eine unfassbare Qualität haben. Aber wir haben heute ein gutes Spiel über 90 Minuten gemacht. Man kann nicht immer alles verteidigen und wir sind froh über den Punkt. Das Spiel bringt uns auch Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“

Michael Schaupp (VfR Aalen): „Wenn wir den Elfmeter vor der Halbzeit nicht bekommen, dann hätte es heute ein dreckiger 1:0-Derbysieg werden können. Wir waren in den Standards gegen uns super präsent. Es ist en verdientes 1:1 eine deutliche Steigerung zu letzter Woche.“

Thomas Wörle (Trainer SSV Ulm: Mit dem Punkt müssen wir heute leben. Wir hatten einen denkbar schlechten Start und sind mit einem frühen Gegentreffer überrascht worden bei dem wir nicht ganz wach waren und sind dann in der ersten Halbzeit der Sache hinterher gelaufen. Ich denke wir haben das echt gut gemacht und immer mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Wir haben auch zwei sehr gute Chancen gehabt, wo wir ein Tor machen müssen. Einmal Röser und einmal Grözinger. Wir haben gemerkt, dass wir dran sind. Wir mussten wegen den Umschaltmomenten vom Gegner immer hellwach sein. Wir haben denn versucht den Druck zu erhöhen und hatten dann die Doppelchance wo wir das Tor machen müssen. Das haben wir dann leider nicht gemacht und bei nem Konter von Allen auch Glück gehabt. Nach dem Platzverwies haben wir uns schwer getan die Schlagzahl weiter zu erhöhen, gegen einen Gegner, der scharf war, der aggressiv war, der laufstark war und auch immer gefährlich war. Daher können wir heute gut mit dem Unentschieden leben.