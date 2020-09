VfR Aalen als Premiere für den TSV Steinbach

Es ist soweit: An diesem Mittwoch beginnt sowohl für den VfR als auch für den TSV Steinbach die Spielzeit 2020/2021 in der Fußball-Regionalliga Südwest. Für den Hessenpokalsieger, der zugleich als Meisterschaftskandidat gehandelt wird, ist es eine Premiere. Denn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte tritt die Elf beim VfR an. Für Aalen hingegen ist es das erste Heimspiel nach genau einem halben Jahr, als man am 2. März gegen Homburg spielte.

TSV-Trainer Adrian Alipour ist laut einer Pressemitteilung hoch erfreut, dass die Saison losgeht. „Zum Glück hatten wir schon die beiden Pokalspiele, bei denen wir gemerkt haben, wie sich das anfühlt, wenn es um alles geht. Das ist schon ein kleiner Vorteil für uns. Dank des Titels, den wir uns gemeinsam erarbeitet haben, starten wir mit einer großen Euphorie“, wird er zitiert. In Aalen erwarte den TSV gleich eine sehr „erfahrene und abgezockte Mannschaft“, die über etliche gute Spieler verfüge, die mit einer Aktion eine Partie auch entscheiden könnten. Das Team von Roland Seitz sei bei Standardsituationen sehr gefährlich. „Für uns ist wichtig, dass wir unnötige Fouls in unserer eigenen Hälfte vermeiden“, so Alipour.

Sein Team, das am 13. September in der ersten Runde des DFB-Pokals zuhause gegen den SV Sandhausen antritt, sei nach mehr als zwei Monaten Vorbereitung gerüstet. In Aalen werden jedoch auch weiterhin David Haider Kamm Al-Azzawe, Florian Bichler, Sascha Wenninger, Moritz Göttel, Manuel Hoffmann, Matay Birol und Gian-Maria Olizzo verletzt ausfallen.

Beim VfR Aalen, der am Vortag des Spiels nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen war, kann Trainer Roland Seitz auf neun Neuzugänge bauen. Kristjan Arh Cesen (NK Triglav), Oliver Oschkenat (SV Elversberg), Alessandro Abruscia (SSV Ulm 1846 Fußball), Kolja Herrmann (SC Freiburg II), Ouadie Barini (SGV Freiberg), Kai Merk (SV Elversberg), Mark Müller, Serdar Arslan und Tobias Jahn (alle eigene Jugend) tragen jetzt das Trikot des ehemaligen Zweitligisten.

Ob die letzten drei Neuzugänge Abruscia, Cesen und Oschkenat tatsächlich in der Startelf auflaufen werden, wird sich zeigen. Die Chancen für den Mann im offensiven Mittelfeld, den Linksverteidiger und den Defensivmann (wohl Innenverteidigung) dürften aber nicht schlecht stehen. Ob Jan Holldack zum Einsatz kommt, der nach langer Verletzungspause erst vor Kurzem wieder ein wenig Spielzeit bekam und im zentralen Mittelfeld wichtig für den Spielaufbau wäre, bleibt fraglich. Sicher ist, dass die Verletzung von Abwehrchef Marcel Appiah (Innenbandanriss) den VfR schwer getroffen hat, wobei Neuzugang Oschkenat könnte zusammen mit Gino Windmüller die Rolle übernehmen könnte.

Die Vorbereitung mit fünf Testspielen und drei Runden WFV-Pokal lief für die Aalener mal mehr, mal weniger erfolgreich. Nach einem 7:6-Erfolg im Elfmeterschießen gegen die SG Bettringen und einem 4:0-Sieg beim TV Echterdingen war gegen den TSV Essingen im Pokal Schluss: Wenige Wochen nach einer 2:4-Niederlage im Testspiel beim TSV verlor die Seitz-Elf auch im Pokal mit 0:1. In den letzten beiden Testspielen kam der VfR jedoch wieder etwas in Schwung und siegte 6:0 gegen den FC Memmingen sowie 4:0 gegen den VfB Eichstätt.