VfR: 700 Dauerkarten verkauft und Livestream

Der Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat bisher insgesamt 700 Dauerkarten verkauft. „Wie bereits beim Dauerkartenvorverkauf hingewiesen, kann somit vorerst nicht allen Dauerkartenbesitzern Eintritt ins Stadion gewährt werden. Aber wir haben uns natürlich auch hier Gedanken gemacht! Wir können euch nun mitteilen, dass es an diesem Mittwoch und zu allen zukünftigen Heimspielen der Hinrunde einen Livestream geben wird! Dieser wird von „Die Ligen“ gefilmt und übertragen“, heißt es von Seiten des VfR.

Der Livestream vom ersten Heimspiel zum Start der Saison 2020/21 an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger wird für alle kostenlos zur Verfügung stehen. Regelungen für zukünftige Spiele werden noch bekannt gegeben. Weitere Infos hierzu sollen folgen.

Hier der Link zum heutigen Livestream: www.the-leagues.com/vfr. „Wir bitten aufgrund der sehr kurzfristigen Bereitstellung des Livestreams eventuelle technische Komplikationen zu entschuldigen“, erklärt der Verein.

Der VfR ist an aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gebunden. „Sobald die Verordnung mehr Zuschauer zulässt, kann der Einlass an die entsprechenden Lockerungen angepasst werden“ so der Verein. Derzeit gilt: Sobald die Anzahl von 500 Zuschauern erreicht ist, muss der Einlass geschlossen werden.