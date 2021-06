VfR: 100 Zuschauer im Stadion zugelassen

Der VfR Aalen darf zum letzten Heimspiel in dieser Saison an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Kickers Offenbach erstmals eine begrenzte Anzahl von 100 Zuschauern in der Ostalb Arena begrüßen.

„Vorrang hierbei haben unsere Dauerkartenbesitzer, die uns auch in dieser schweren Saison die Treue gehalten haben. Die ersten 100 Dauerkarten-Besitzer, die sich mit der Dauerkartennummer und kompletter Anschrift per Mail bei info@vfr-aalen.de ab Donnerstag, 3. Juni 2021 um 14 Uhr anmelden, können wir im Stadion begrüßen. Um allen die größtmöglich fairste Chance zu bieten, kann pro Email nur eine Anmeldung entgegengenommen werden. Emails, mit denen mehrere Personen angemeldet werden, werden nicht berücksichtigt. Anmeldefrist: Donnerstag, 3. Juni 2021 um 24 Uhr“, heißt es vonseiten des VfR.

Für den Publikumsverkehr ist die VfR Aalen Geschäftsstelle am Freitag, 4. Juni 2021 geschlossen; auch telefonisch an diesem Tag nicht erreichbar. Am Freitag, 4. Juni 2021 werden die 100 angenommenen „Anmeldungen schriftlich per Email bestätigt, nur mit dieser Bestätigung erhalten Sie Einlass im Stadion. Es wird keinen Tageskartenverkauf angeboten und auch Gästefans sind im Stadion nicht zugelassen.“

Als Voraussetzung für den Einlass im Stadion gilt entweder ein gültiger Impfpass mit vollständiger Impfung gegen Covid-19, ein beglaubigter, negativer Corona-Test (nicht älter als 24h vor Spielbeginn) oder ein Attest für die vollständige Genesung von Covid-19. Diese sind beim Einlass im Stadion vorzulegen. Ein Formular ist vor Ort zu unterschreiben.

Einlass in das Stadion ist ab 12 Uhr beim Eingang zur Nordtribüne am Stadionweg 5/1. Aufgrund verschärfter Einlasskontrollen kann es zu verlängerten Wartezeiten kommen, „wir bitten Sie hierbei um Verständnis und die Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen.“

Sowohl am Eingang/Ausgang als auch auf den Sitzplätzen, im kompletten Stadionbereich besteht Maskenpflicht und Einhaltung des Mindestabstands. Im Stadion werden den Zuschauern Sitze mit ausreichend Abstand auf der Nordtribüne zugewiesen. Die West-, Süd-, und Osttribüne ist für Zuschauer aufgrund der Abstandsregelung gesperrt.

„Wir bitten um Ihr Verständnis, dass aufgrund der kurzfristigen Zusage des Gesundheitsamtes am Mittwoch und des Feiertages am Donnerstag die Benachrichtigung nicht rechtzeitig abgedruckt in der Zeitung erscheinen kann.“ Hinweis: Unser Hygienekonzept lässt zu, dass ausschließlich alkoholfreie Getränke angeboten werden.