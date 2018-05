VfB verliert, Härtsfeld schlägt TSG

Der Regionenligist VfB Ellenberg hat einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Die Fußballerinnen von Angelo Gandolfo verloren knapp mit 2:3.

Regionenliga 3: SGM Dornstadt/Machtolshim/Lonsee - VfB-Ellenberg 3:2 (0:2). Tore: Keine weiteren Angaben.

Bezirksliga: Härtsfeld I - Hofherrnweiler 2:0 (0:0). Tore: 1:0 K. Voitl (52.), 2:0 S. Oberlader (FE, 85.). Im Kellerduell der Bezirksliga übernahmen die Gastgeberinnen von Beginn an das Heft in die Hand, spielten gefällig nach vorne nur der letzte Pass und die nötige Entschlossenheit fehlten um vor der Halbzeit in Führung zu gehen.

Die Gäste standen meist tief und hatten vereinzelte Vorstöße dem Anrennen der Härtsfelderinnen entgegen zu setzen. Nach dem Seitenwechsel erzielte Katharina Voitl den erlösenden Führungstreffer, aber die TSG aus Hofherrnweiler gestaltete das Spiel weiter offen. Erst fünf Minuten vor Spielend machte Sarah Oberlader per Foulelfmeter den Sack zu.