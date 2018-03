VfB-Frauen vor dem Aus?

Das wäre ein Schlag für den Frauen-Fußball in der Region. Der VfB Ellenberg denkt laut Informationen der „Ipf-und Jagst-Zeitung“ mehr als nur Gerüchten zur Folge über eine Abmeldung vom Spielbetrieb zur kommenden Saison nach. „Ich kann dazu derzeit nicht viel sagen“, sagt VfB-Trainer Angelo Gandolfo und fügt an: „aber an jedem Gerücht ist bekanntlich etwas Wahres dran.“

Der VfB Ellenberg steht nach einer starken Vorrunde derzeit mit 24 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionenliga (sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter Jebenhausen/Bezgenriet, d. Red.) und hat durchaus noch Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. Dennoch hängt die Zukunft der Mannschaft laut sicheren Quellen dieser Zeitung mehr als nur am seidenen Faden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Dem Frauen-Team aus Ellenberg fehlt der Nachwuchs und sechs bis sieben Spielerinnen haben dem Verein mitgeteilt, in der kommenden Runde womöglich nicht mehr zur Verfügung zu stehen (Alter, Angebote anderer Vereine, oder Auslandsaufenthalte). Das bestätigt auch Gandolfo, allerdings stellt er klar: „Es gibt bislang keine offizielle Entscheidung seitens des Vereins, wie es in der kommenden Saison weitergeht.“ Problem dabei ist aber auch, so lange es eine solche Entscheidung nicht gibt, bleibt die Abmeldung weiter ein mögliches Szenario.

„Magnetwirkung“ FC Ellwangen

„Natürlich haben auch unsere Spielerinnen schon von diesen Gerüchten gehört und wurden auch von anderen Verein angesprochen“, sagt Gandolfo. Die Gründe für den fehlenden Nachwuchs sieht der VfB-Trainer auch in der „Magnetwirkung“ des benachbarten FC Ellwangen und der Nähe zum bayrischen Verein aus Segringen (die beiden Vereine trennen nur zehn Kilometer, d. Red.). Die unsichere Zukunft des Frauen-Teams ist wahrlich auch keine einfache Situation um sich auf die kommenden Spiele vorzubereiten.

Dennoch hofft der Trainer der Ellenberger auf eine gute Rückrunde und wolle „weiter ruhig und sachlich weiterarbeiten“. „Wir wollen die gute Vorrunde bestätigen und nicht, wie im vergangenen Jahr, in den verbleibenden Spielen einbrechen und die gute Tabellenposition verlieren“, so Gandolfo weiter. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse konnten die Ellenberger bislang nur unter erschwerten Bedingungen trainieren und das jüngste Testspiel musste auf Grund von Eis auf dem Kunstrasenplatz abgesagt werden. Das erste Pflichtspiel steht für den VfB Ellenberg am 11. März an.

Dann treffen die Frauen von Trainer Angelo Gandolfo auf den Tabellenvierten aus Ruppertshofen. Außerdem warten im Bezirkspokal am 10. Mai die Mögglinger Frauen auf den VfB. „Wenn wir weiter den kompletten Kader zur Verfügung haben, dann wird es für jeden Gegner schwer uns zu schlagen“, formuliert Ellenbergs Trainer Gandolfo schon einmal eine kleine Kampfansage an die Konkurrenz. Egal, wie die Entscheidung über die Zukunft der Vereins in Sachen Frauenfußball ausfällt, aufgeben möchte sich der VfB nicht.