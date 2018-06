VfB-Frauen mit Niederlage zum Abschied

Der Fußball-Regionenligist VfB Ellenberg hat im letzten Spiel eine 2:5-Niederlage eingefahren. Damit hat die Mannschaft von Trainer Angelo Gandolfo sich mit einer Niederlage aus dem Frauenfußball verabschiedet (wir berichteten bereits ausführlich).

Nutznießer der Nichtmeldung für die kommenden Runde ist Normannia Gmünd. Die Fußballerinnen aus dem Schwerzer haben ihrerseits das letzte Saisonspiel mit 3:2 gegen Ludwigsfelde gewonnen und sich damit die Relegation zur Landesliga gesichert.

Damit muss der TSV Albeck sich auch in der kommenden Saison in der Regionenliga behaupten. Der am Ende deutliche 5:2 (2:1)-Sieg gegen den VfB aus Ellenberg reichte nicht, um die Normannia noch zu überholen.