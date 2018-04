VfB-Frauen lassen weiter Federn

Wieder eine Niederlage. Die Frauen-Fußballerinnen des VfB Ellenberg haben gegen ihren direkten Verfolger verloren. Bezirksligist Kirchheim gewinnt gegen Alfdorft deutlich und marschiert weiter Richtung Regionenliga.

TSV Deizisau – VfB Ellenberg 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Hüppop (75.). Die Drittplatzierten Fußball-Frauen des TSV Deizisau haben im direkten Duell gegen den Zweiten VfB Ellenberg überzeugt und sich knapp aber verdient mit 1:0 durchgesetzt. Das war die richtige Reaktion auf die 0:3-Niederlage zuletzt im Derby gegen die SGM Reichenbach/Ötlingen. Sabrina Hüppop spielte Ronja Thum an der Strafraumgrenze an, diese ließ den Ball abprallen und Hüppop schoss zum umjubelten Führungstreffer ein (75.). Nach einem starken kämpferischen Auftritt lobte Deizisaus Trainer Andreas Gerstenberg seine Frauen: „Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft.“ Damit bleiben die Deizisauerinnen am Relegationsplatz zwei dran und haben nur noch Drei-Punkte-Rückstand auf die Ellenbergerinnen.

FV Sontheim/Brenz - FC Härtsfeld 03 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Kübler (10.), 2:0, 3:0 Straub (11., 40.), 4:0 Jacqueline Thumm (65.).

Die Sontheimerinnen kamen gut ins Spiel und erarbeiteten sich einige Torchancen. Bereits nach zehn Minuten konnte Stefanie Kübler mit einem Volleyschuss nach einer Ecke das 1:0 für den FVS erzielen. Nur eine Minute später konnte Tina Straub mit einem platzierten Schuss auf 2:0 erhöhen. Die Damen des FC Härtsfeld taten sich nach dem Doppelschlag schwer wieder zurück ins Spiel zu finden und die Sontheimerinnen spielten weiterhin nach vorne. In der 40. Minute war es erneut Tina Straub, die nach einem Sololauf auf 3:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte war das Spiel etwas ausgeglichener. In der 65. Minute machten die Sontheimerinnen jedoch alles klar, Jacqueline Thumm erzielte nach einer mustergültigen Flanke den 4:0-Endstand per Kopf.

FC Alfdorf – SV Eintracht Kirchheim 0:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Alicia Böhnle (10., 15., 67.), 0:3, 0:5 Lena Engelhart (19., 70.), 0:6 Eva Götz (90.). Die Gäste auch Kirchheim zeigten am Sonntag von der ersten Spielminute an, dass sie zurecht auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Bereits nach 20 Minuten führte Kirchheim 0:3. Nun wachte der FCA auf und ließ den Gästen weniger Raum, sodass bis zur Pause kein Tor mehr fiel. Dagegen hatte Saskia Eisinger auf der anderen Seite eine Großchance zum 1:3, doch sie scheiterte an der gegnerischen Torfrau.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Spiel. Alfdorf war unterlegen und musste zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. Gegen Ende verließen den FCA die Kräfte und Kirchheim markierte in der 90. Minute den 6:0-Endstand.

Kreisliga: TSV Hüttlingen - SGM Ebnat/Waldhausen 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Krusche (1., 8.), 3:0 Endt (11.), 4:0 Deibert (69.). Der Anpfiff ertönte, und die Hüttlinger Fußballerinnen, gingen, mit dem ersten Angriff, durch Sarah Krusche, in Führung. Angetrieben von Trainern und Zuschauern, erhöhten Sarah Krusche und Vicky Endt zum 2:0 und 3:0. Nach den Toren neutralisierten sich die Teams bis zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams Chancen, doch Hüttlingen machte, nach einem tollen Pass in die Spitze, durch Pia Deibert, das entscheidende 4:0.