VfB-Frauen jubelt weiter

Nachdem das Heimspielrecht getauscht wurde, weil der Ellenberger Platz wetterbedingt nicht bespielbar war, traten die VfB-Frauen das Spiel auf Göppingens Kunstrasen an. Am Ende hieß es 3:0 für Ellenberg.

Die Gäste fingen wie gewohnt gut an und spielten sich bereits in den ersten Minuten viele Chancen heraus. Die Verwertung jedoch lies allerdings zu wünschen übrig. Dennoch beherrschten die VfB-Frauen aus Ellenberg das Spiel und ließen die Göppinger nicht zum Zug kommen. Nach 18 Minuten schoss Verena Starz die Gäste in Font. Die Ellenberger nahmen das Tempo raus, ließen aber keinen Spielaufbau der Heimmannschaft zu. Kurz vor der Halbzeit konnte die Führung dann allerdings nach einem Eckball von Sylke Hegele auf den Kopf von Lisa Gandolfo ausgebaut werden. Nach der Pause ebbte das Spiel ab. Die VfB Damen ließen etwas mehr zu, gingen aber kein Risiko ein. Jasmin Hommel erhöhte dann auf 3:0. Der restliche Verlauf der Partie war eher unspektakulär. Der Sieg verdient, denn nennenswerte Torchancen hatte die Heimmannschaft nicht. Somit nahmen die VfB Damen die drei Punkte mit nach Hause.