Vesperkirche fällt im nächsten Jahr aus

Als Dank für die tatkräftige Unterstützung und Hilfe hat die evangelische Kirchengemeinde in der Sängerhalle einen Dankeschön-Abend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vesperkirche 2020 veranstaltet. Wegen Corona konnte das Leitungsteam um Pfarrer Uwe Quast im Namen der Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen leider nur 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen.

Auch die 24. Vesperkirche, die Gott sei Dank noch von Corona verschont geblieben war, sei aufgrund einer großartige Leistung der gesamten Vesperkirchen-Mitarbeiterschaft bis zum letzten Tag super gelaufen, sagte Pfarrer Quast. Im Namen des evangelischen Kirchengemeinderates Wasseralfingen-Hüttlingen dankte er den Mitarbeitern und dem Leitungsteam, „die alle wieder mit Herzblut mitgeholfen haben“. Traudl Ostertag und Lienhard Buhr überreichte Pfarrer Quast eine Urkunde für ihren 20-jährigen Einsatz.

Mit solchen treuen und verlässlichen Mitarbeitern könne auch wieder die 25. Vesperkirchegeplant und veranstaltet werden. Diese wird aufgrund der Pandemie aber voraussichtlich erst im Februar 2022 stattfinden. Denn die „Vesperkirche will in erster Linie Begegnung und Gemeinschaft, nicht Vereinzelung und Trennung“ und so gebe es für die Wasseralfinger Vesperkirche in Corona-Zeiten keinen Ersatz, sagt Pfarrer Quast. Mit der katholischen Schwestergemeinde werde in den nächsten Wochen überlegt, in welcher Weise Bedürftige, die Jahr für Jahr mit der Vesperkirche rechnen, 2021 unterstützt werden können.

Nach dem Essen sang Veronica Gonzales südamerikanische Hoffnungslieder und zum Schluss überbrachte Pfarrer Quast einen Gruß der erkrankten Corinna Pavel, die nicht dabei sein konnte: