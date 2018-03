Eine lange Tradition des Rotary Clubs Aalen-Limes ist kürzlich fortgesetzt worden. Die Mitglieder schöpften in der Vesperkirche in Wasseralfingen Saftgulasch, Spätzle und Salat in die Teller der Besucher. Wie üblich spendete der Club das Essen, bediente und räumte ab. Als besonderen Gast begrüßte die Vesperkirche am Samstag CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Foto: Rotary Club