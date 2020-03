Vesperkirche erhält Spende der Stadtwerke Aalen

Zum dritten Mal in diesem Jahr und zum zweiten Mal in einer Woche stattete Oberbürgermeister Thilo Rentschler der Wasseralfinger Vesperkirche einen Besuch ab und übergab gemeinsam mit Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Trautmann einen Spendenscheck.

Bereits gespendet hat auch die Stadt Aalen, die die beispielhafte, von Ehrenamtlichen getragene Aktion mit einem Zuschuss in Höhe von 1500 Euro unterstützt. Weitere 1000 Euro kamen von der städtischen Wohnungsbau und nun durfte das Organisationsteam der Vesperkirche eine Spende in Höhe von 1000 Euro aus den Händen von Thilo Rentschler und Christoph Trautmann entgegennehmen. „Die Stadtwerke wirken zuverlässig seit über 150 Jahren für die Wasserversorgung in Aalen und heute sorgen sie mit dieser Spende für eine Unterstützung der Aktion Vesperkirche“, sagte Rentschler.

„Das Geld ist gut bei uns angelegt und kommt zu 100 Prozent der Aktion zugute,“ freute sich Organisatorin Corinna Pavel. Pfarrer Uwe Quast bedankte sich bei der „First Lady“ der Vesperkirche, Dekanin Ursula Richter, die vor 24 Jahren die Vesperkirche ins Leben gerufen habe. Und er dankte Thilo Renschler und Christoph Trautmann für die Unterstützung.