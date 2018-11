Verwunderung über massive Absperrungen

Im Wasseralfinger Ortschaftsrat sind erneut die massiven Absperrungen rund ums Spiesel-Freibad und in Richtung TSV-Tennishalle kritisiert worden. Weil es auf diesen Wegen keinen Winterdienst gibt, hat der Bauhof hier vor einiger Zeit die rot-weißen Absperrungen aufgebaut.

Die waren schon in der vergangenen Sitzung moniert worden. Albrecht Jenner (SPD) fragte, ob das so sein müsse, ob das ein Dauerzustand sei und was das eigentlich koste. Jedenfalls „regt das die Leute fürchterlich auf“, so Jenner. Eine Kette und ein entsprechendes Schild mit dem Hinweis, dass hier im Winter nicht geräumt und gestreut wird, müssten nach Jenners Ansicht genügen. Ortsvorsteherin Andrea Hatam hat die Info, dass die Absperrungen aus Haftungsgründen von der Stadt aufgestellt wurden. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann will nun prüfen lassen, wie die Rechtsgrundlage ist.