- Die katholische Seelsorgeeinheit Aalen lädt zu einem Verweilen bei Gott ein: Am morgigen Freitag, 11. Dezember, wird in der Marienkirche Aalen im Anschluss an die Eucharistiefeier um 20 Uhr das Allerheiligste die ganze Nacht bis um 6 Uhr des folgenden Samstags ausgesetzt. Von 20 bis 21 Uhr besteht zusätzlich das Angebot des Beichtsakraments. Als Abschluss ist um 6 Uhr eine Rorate-Messe mit anschließendem Frühstück.