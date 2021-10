Parkrempler hinterlässt „unverschämten“ Zettel am Auto

Am Dienstag zwischen 11.05 und 11.20 Uhr ist in der Karlstraße auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in Wasseralfingen ein Opel Astra an der hinteren Beifahrerseite beschädigt worden.

Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. An der Windschutzscheibe wurde vom Unfallverursacher ein Zettel angebracht, auf welchem neben einer Entschuldigung („Entschuldigung für den Kratzer“) auch eine unverschämte, beleidigende Äußerung (Sch*** geparkt) zu lesen war.

Hinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 979 60.