Versuchter räuberischer Diebstahl

Am Dienstag hat ein unbekannter Mann versucht, einer 46-jährigen die Geldbörse gewaltsam zu entreißen.

Der Mann hatte die 46-jährige Geschädigte vor einem Geschäft in der Radgasse in Aalen angesprochen und sie nach einem Euro gefragt. Als diese dann ihre Geldbörse herausholte versuchte er ihr diese gewaltsam zu entreißen. Durch die Gegenwehr der Frau gelang ihm dies nicht und er flüchtete in Richtung Kubus.

Der Tatverdächtige war etwa 1,74 Meter groß, hatte blonde Haare sowie eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einem schwarzen Kapuzenpulli und trug einen Einwegmundschutz. Da der Vorfall erst später bei der Polizei angezeigt wurde bittet die Polizei in Aalen um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.