Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr die Scheibe der Eingangstüre zu einem Spielcasino in der Friedhofstraße eingeschlagen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Möglicherweise wollten die Täter in das Casino einbrechen und schlugen daher mit einem harten Gegenstand gegen die Scheibe.