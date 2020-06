Verstoß gegen das Waffengesetz: Wohnung durchsucht

Mehrere Polizeibeamte haben am Montag in der Eichwaldstraße eine Wohnung durchsucht. Wie Polizeisprecher Holger Bienert auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung bestätigte, konnten die Beamten dabei mehrere Messer sowie ein so genanntes Nunchaku, ein Würgeholz, sicher stellen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.