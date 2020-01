Versteckte Sehenswürdigkeiten

Im Ostalbkreis gibt es viele bekannte Touristenmagnete, doch oft liegen auch im Verborgenen wahre Schätze. Das sind die schönsten Leserfotos.

Und auch nächste Woche wollen wir wieder eine Klick-Seite veröffentlichen: Dieses Mal wollen wir zeigen, das der Winter mit Raureif und frühmorgendlichem Nebel eine ganz besondere Stimmung zaubern kann.

Die schönsten Winterfotos wollen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ auf der Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 13. Januar, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.