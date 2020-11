Verspätet, aber erfolgreich

Endlich war es soweit: Die HAKRO Merlins Crailsheim sind in die Saison 2020/2021gestartet. Nachdem das Spiel gegen die NINERS Chemnitz verlegt werden musste waren die Hohenloher zum Saisonbeginn der Basketball-Bundesliga in Weißenfels beim SYNTAINICS MBC gefordert. Dank einer konzentrierten Leistung konnten die HAKRO Merlins jedes einzelne Viertel für sich entscheiden und so das Spiel mit 84:66 gewinnen.

Wie zuletzt gegen Bayreuth standen zu Beginn des Spiels Bell-Haynes, Stuckey, Highsmith, Jones und „Boggy“ Radosavljevic auf dem Parkett. Und ausgerechnet der „Big Man“, der in der Vorbereitung und im Pokal noch auf Seiten des SYNTAINCS MBC stand, lief früh auf Hochtouren. Er erzielte die ersten acht Crailsheimer Punkte. Nach erfolgreichen Freiwürfen von Tim Coleman übernahmen die HAKRO Merlins nach fünf Minuten das erste Mal die Führung (10:9). Es war die erwartet ausgeglichene und umkämpfte Anfangsphase, in der sich keines der beiden Teams wirklich absetzen konnte.

Auf Seiten der Crailsheimer spielte sich immer mehr Radosavljevic in den Fokus. Bereits nach dem ersten Viertel erzielte er zehn Punkte. Mit einer knappen 22:18-Führung gingen die Zauberer in den zweiten Spielabschnitt.

Und dieser begann mit einer richtig starken Defense der HAKRO Merlins. In den ersten drei Minuten ließen sie keine Punkte zu, Haywood Highsmith sorgte mit einem starken Block für ein Highlight. Da die Crailsheimer auch offensiv nicht nachließen konnten sie sich mit 29:21 das erste Mal etwas absetzen. Der MBC steckte jedoch nicht so schnell auf und kämpfte sich zurück, sodass Joonas Iisalo beim Stand von 29:26 zum ersten Timeout des Spiels gezwungen war. Er musste weiterhin seinen Bruder Tuomas vertreten, der sich noch in Quarantäne befindet. Und diese Auszeit brachte auch den gewünschten Erfolg. Durch Elias Lasisi und einen schönen Alley-oop von Jamuni McNeace stellten die Zauberer kurz vor der Halbzeit auf 40:30. Kurze Zeit später ertönte die Pausensirene, die Gäste gingen mit einem verdienten 44:33-Vorsprung in die Kabine! „Wir können mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Nach einem ausgeglichenen Start sind wir besser reingekommen, vor allem Boggy war mit seiner Präsenz in der Phase sehr wichtig“, resümiert der Sportliche Leiter Ingo Enskat nach 20 Minuten.

Auch zu Beginn des dritten Viertels überzeugte vor allem die Defensivarbeit der Zauberer. Die Crailsheimer ließen dem SYNTAINICS MBC, der noch vor wenigen Tagen 123 Punkte gegen medi bayreuth auf das Scoreboard brachte, nur wenige Chancen.

Nach der 53:35-Führung der HAKRO Merlins musste Heimcoach Silvano Poropat erneut in Form einer Auszeit in das Spiel eingreifen. In der Folge wirkte das Spiel etwas zerfahren, nun spielte der flinke Kanadier Trae Bell-Haynes groß auf. Auch dank seinen 10 Punkten im dritten Viertel gingen die Zauberer mit einer 64:49-Führung in den letzten Spielabschnitt.

Nach 33 Minuten nahm Poropat beim Stand von 72:56 für die Crailsheimer erneut Einfluss in Form eines Timeouts. Doch auch in der Folge war nahezu kein Vorbeikommen an dem Merlins-Bollwerk. Dank dem Dreier von Neuzugang Elias Lasisi stellten die Zauberer zwei Minuten vor der Schlusssirene auf 80:60. Für die letzten Punkte sorgte Fabian Bleck und stellte so den 84:66-Endstand her.