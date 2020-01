Verspätungen im Nahverkehr: Pendler sollen entschädigt werden

Zum Weltwirtschaftsforum in Davos, das am Dienstag in Davos beginnt, reisen wieder viele Politiker und Prominente aus aller Welt nach Davos. Ein Teil davon landet am Bodensee-Airport in Friedrichshafen.

„Wir rechnen mit 120 Flugbewegungen, die Zahl kann sich aber kurzfristig ändern“, sagt Andreas Humer-Hager, Pressesprecher des Bodensee-Airports. Flugbewegungen sind Starts und Landungen, also sind es 60 Flugzeuge, die im Zusammenhang mit dem Weltwirtschaftsforum den Flughafen Friedrichshafen nutzen.