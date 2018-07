Verschmäht: Studieren ja, echte Aalener nein

Der Zensus 2011, die aktuelle Volkszählung, wird es an den Tag bringen, wie viele Einwohner Aalen tatsächlich hat. Und während andere Hochschulstädte momentan darum bangen, dass sie in Wahrheit viel kleiner sein könnten als bisher ausgewiesen oder behauptet, muss Aalen diese Sorge kaum haben: Das Gros der Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) ist nämlich mit Erstwohnsitz überhaupt nicht am Kocher gemeldet. Und kann somit auch nicht für große Turbulenzen beim Zensus sorgen.

Dass die Studenten in den großen Uni-Städten wie etwa Tübingen, Stuttgart oder Heidelberg in puncto Einwohnerzahl quasi das Zünglein an der Waage sein können, liegt nicht nur an ihrer großen Zahl und hohen Fluktuation, sondern auch an deren gewissen Schludrigkeiten bei der behördlichen An-, mehr noch aber bei der Abmeldung etwa nach Ende des Studiums. Und daran, dass verschiedene Uni-Städte längst eine Zweitwohnsitzsteuer eingeführt haben. Ein Aalener etwa, der nach Tübingen zum Studieren geht, hat die Alternative, sich entweder dort mit Zweitwohnsitz anzumelden und zu bezahlen oder sich als Aalener Bürger abzumelden und seinen Erstwohnsitz steuerfrei in der Uni-Stadt zu nehmen. Viele Einwohner zu haben, zahlt sich für eine Stadt übrigens auch finanziell aus: In der Regel geht man davon aus, dass ein Einwohner jährliche Steuerzuweisungen von rund 1000 Euro bedeutet.

Für die Stadt Aalen gibt es momentan zweierlei Einwohnerzahlen, wie ihr stellvertretender Pressesprecher Ralf Abele erklärt: Die amtliche Einwohnerzahl des Statistischen Landesamts (maßgeblich auch für die Steuerzuweisungen), basierend auf der letzten Volkszählung von 1987 und seitdem statistisch immer wieder fortgeschrieben, liegt mit Stand 30. September 2010 bei 66 169. Die auf dem eigenen städtischen Meldewesen beruhende lautet zum gleichen Stichtag auf 65 680.

Die tatsächliche Zahl, so glaubt Abele, dürfte sich nach der Zensus-Auswertung etwa in der Mitte bewegen. Denn die rund 4200 HTW-Studenten dürften in Aalen für keinen großen Ausschlag sorgen.

Es gebe Studiengänge, so sagt HTW-Sprecherin Monika Theiss, die zu über 80 Prozent aus Pendlern aus der Region bestünden. Andere wiederum, etwa selten angebotene, haben zwar einen hohen Auswärtigenanteil unter den Studierenden, aber auch diese wollen selten echte Aalener werden.

Werbeaktion war erfolglos

Vor zwei Jahren, so erinnert sich Abele, habe die Stadt einmal extra eine Aktion unter dem Titel „Aalen for joice“ (Aalen aus Freude) gemacht, um unter den HTW-Erstsemestern für einen Erstwohnsitz in Aalen zu werben. Es habe sogar Fahrräder zu gewinnen gegeben, die Resonanz sei aber nicht sonderlich erfolgreich gewesen. „Zwingen kann man unter den Studenten niemanden dazu, sich in Aalen mit Erstwohnsitz anzumelden“, sagt Abele. Das einzige Instrument wäre eine Zweitwohnsitzsteuer, aber eine solche sei hier momentan politisch kein Thema.

Wie viele Aalener die Stadt jährlich verliert, weil sie sich wegen einer Zweitwohnsitzsteuer anderorts hier abmelden, dass lässt sich aus der Meldestatistik laut Abele übrigens nicht genau ablesen. Abele gibt aber zu bedenken, das eine solche Ummeldung, wolle man sie überall korrekt erledigen und hinterlassen, mit einem hohen Aufwand verbunden sei und etwa bei Studenten auch den in Aalen wohnenden Eltern eventuell zum finanziellen Nachteil gereichen könne.