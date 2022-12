Verschiedene Nationen freuen sich aufs Fest

Der große Saal im evangelischen Gemeindehaus ist bei der Weihnachtsfeier des Internationalen Cafés voll gewesen.

Festlich eröffnet wurde der Nachmittag vom Saxofon-Quartett der Musikschule, die mit schwungvollen und weihnachtlichen Melodien auf das Fest einstimmten. Silvia Caspari als Geschäftsführerin der Diakonie und Hanady Preuß als Chefin des Internationalen Cafés begrüßten die vielen Gäste aus verschiedenen Nationen. Caspari entzündete die drei Kerzen am Adventskranz und ging auf den Brauch des Adventskranzes als Zeit des Wartens und seine Entstehung in Hamburg durch Johann Hinrich Wichern ein.

Pfarrer Bernhard Richter äußerte sich begeistert über den vollen Saal im Gemeindehaus und die Begegnung verschiedener Generationen, Kulturen, Nationen und Religionen. „Weihnachten als Fest des Friedens stärkt uns, dass wir auch im neuen Jahr in dieser Stadt einander in Frieden begegnen, und stärken und gegenseitig unterstützen. Der menschgewordene Gott in der Krippe im Stall eint alle Menschen, die Hirten und die Könige. Und bringt auch in diesem Jahr so viele verschiedene Menschen zusammen.“ Richter brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass wir trotz allen Ängsten mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr schauen. Denn der Ruf des Engels gelte auch noch heute: „Fürchtet euch nicht!“

Im Foyer wartete ein Buffet und nach der Pause kam ein schönes Krippenspiel der Kinder zur Aufführung. Alle waren sich einig, dass es schön war, dass es in diesem Jahr nach Corona endlich wieder einmal eine Weihnachtsfeier gegeben hat. Der Wunsch, im kommenden Jahr an Heiligabend eine solche Feier zu veranstalten, ist groß.