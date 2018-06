Unter dem Motto „Verschenken statt wegwerfen“ findet am Samstag, 11. Mai, von 9 bis 12 Uhr in der Ulrich-Pfeifle-Halle (Greut) der sechste Warenschenktag statt. Veranstalter ist der „Tauschring Aalen“ eine Gruppe der Lokalen Agenda der Stadt Aalen. Durch „Verschenken statt wegwerfen“ kann vieles, was in manchen Haushalten übrig ist, anderen Menschen noch gute Dienste leisten. Außerdem ist es ein Beitrag zur Müllvermeidung und zur Schonung wertvoller Ressourcen.

Alles was noch brauchbar, funktionsfähig, aber zum Wegwerfen zu schade ist, kann von 7 bis 11 Uhr abgegeben werden und muss am Ende der Veranstaltung nicht mehr abgeholt werden. Haushaltswaren, Elektrogeräte, Spielzeug, Bücher, Pflanzen, Kleidung, Fahrräder, Hobbyartikel und Werkzeug. Die Abholung von größeren Gegenständen, die nicht transportiert werden können, wird über ein Anschlagbrett vermittelt. Von 9 bis 12 Uhr kann in haushaltsüblichen Mengen alles mitgenommen werden, was das Herz begehrt. Der Warenschenktag ist keine kommerzielle Veranstaltung. Nutznießer sollen die Bürger sein, daher sind Händler von der Teilnahme ausgeschlossen.

Für den Warenschenktag werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Weitere Informationen gibt’s unter 07361 / 37332.