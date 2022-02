Verpuffung in Gartenhütte: 28-Jähriger an Händen und im Gesicht verletzt

Verbrennungen an der Hand und im Gesicht zog sich ein 28-Jähriger am Sonntagmorgen bei der Verpuffung einer Gasflasche zu. Zusammen mit mehreren Freunden hatte der junge Mann in einer Gartenhütte oberhalb des Parkplatzes an der Weißen Steige in einem Schrebergarten gefeiert. Als die Gruppe die Hütte, die mit einem Gasofen beheizt wurde, verlassen wollte, drehte der alkoholisierte Mann die Gasflasche zu. Hierbei kam es - vermutlich durch falsche Handhabung - zu der Verpuffung. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der 28-Jährige bereits im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus.