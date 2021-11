Verpatzter Hinrundenabschluss: Tübingen entscheidet TSG-Duell für sich

Das überraschend stark aufspielende Kellerkind aus Tübingen siegte in der Fußball-Verbandsliga bei widrigen Bedingungen verdient mit 2:0 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

Den ersten Aufreger hatte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach schon am Abend vor dem Spiel gegen Tübingen zu verkraften. Die Coronabestimmungen waren kurzfristig dahingehend geändert worden, als dass nun auch Spieler und Betreuer die 2G-Regeln erfüllen müssen. So war Trainer Patrick Faber dazu gezwungen, Umstellungen im Kader vorzunehmen. „Es ist eine absolute Frechheit, die Bestimmungen am Tag vor dem Spiel zu ändern. Es geht ja nicht nur darum, dass wir einen wichtigen Spieler ersetzen mussten. Es geht ja auch darum, dass der Spieler extra noch 80 Euro für einen PCR-Test bezahlen musste, der dann letzten Endes völlig nutzlos war“, meint Vereinspräsident Achim Pfeifer. „Man kann solche Bestimmungen ändern, wenn man noch genügend Vorlauf hat, um sich darauf vorzubereiten. Aber das war einfach unfassbar ärgerlich. Es ist genauso wenig nachvollziehbar, dass für Zuschauer auf einem weitläufigen Sportgelände an der frischen Luft 2G plus gilt“, fügt Pfeifer hinzu.

Im Sturmzentrum startete diesmal Veljko Milojkovic und im Mittelfeld war Magnus Haas wieder in der Startformation. In der Anfangsphase zeigte sich die TSG Tübingen ungewöhnlich ballsicher und übernahm zunächst die Kontrolle. Die Abschlüsse der Gäste waren allerdings zu unplatziert und so kamen auch die Weststädter besser ins Spiel. Nach 23 Minuten setzte Nicola Zahner einen Freistoß zwei Meter über das Gehäuse. Keine zwei Minuten später dann der Schock für das Heimteam: Tübingen kombinierte sich nach Ballgewinn schnell in den gegnerischen Strafraum, wo David Fridrich präzise ins Eck abschloss. Joshua Barth im Tor war ohne Chance. Auch in der Folge kam Tübingen immer wieder zu Chancen, wirklich gefährlich wurde es aber nicht für die Faber-Elf. Kurz vor der Pause fing sich Hofherrnweiler-Unterrombach dann. In der 37. Minute war Oliver Rieger frei durch und wurde kurz vor dem Strafraum vom letzten Mann der Tübinger regelwidrig vom Ball getrennt. Zur Überraschung aller Anwesenden zückte der Schiedsrichter aber nur die Gelbe Karte. Der folgende Freistoß blieb in der Mauer hängen. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Sauerbachelf verbessert und drängte Tübingen weit in die eigene Hälfte. Nun gelang es den jungen Hausherren immer wieder, im Strafraum zu Abschlüssen zu kommen. Gerade als Tübingen immer mehr ins Schwimmen kam und sich Chance um Chance erarbeitete, fuhr Tübingen einen Konter. An dessen Ende versenkte Luca Alfonzo die Kugel im Winkel zum 2:0. Nach 76 Minuten war dies die Vorentscheidung. Zwar spielte Hofherrnweiler-Unterrombach auch im Anschluss nach vorn und versuchte, noch einmal heranzukommen. Wirklich zwingend wurde es aber nicht mehr. Am Ende geht der Sieg für Tübingen in Ordnung. Der kriselnde Verbandsligist aus der Universitätsstadt machte besonders in der ersten Hälfte mehr fürs Spiel und verteidigte dann leidenschaftlich gegen die anrennenden Gastgeber. Hofherrnweiler-Unterrombach ließ zu häufig die offensive Durchschlagskraft vermissen, die das Team in dieser Spielzeit so häufig unter Beweis gestellt hatte. Mit Platz sechs und 32 Punkten nach der Hinrunde hat die Mannschaft von Patrick Faber aber bisher alle Erwartungen übertroffen und zufrieden mit den bisher gezeigten 18 Spielen sein.