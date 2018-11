Verpackungsfreier Supermarkt öffnet im Kubus seine Pforten

Ein weiterer Pop-up-Store öffnet im Kubus seine Pforten. Unter dem Namen „Unverpackt“ betreibt Stephanie Adler ab Mittwoch, 21. November, im Erdgeschoss des Einkaufscenters einen verpackungsfreien Supermarkt. Einen Einblick in das Sortiment gibt es für die Kunden bereits am verkaufsoffenen Sonntag, 11. November, sagt Maike Merz von der Agentur Buero Mattschwarz aus Stuttgart, die für die Pressearbeit des Einkaufscenters verantwortlich ist, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten“.

Wo vor geraumer Zeit noch das Geschäft Gieggi-Dessous vorübergehend untergebracht war, eröffnet Stephanie Adler am 21. November ihren Supermarkt „Unverpackt“. Das Thema des verpackungsfreien oder -armen Einkaufens sei populärer denn je und werde in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Entwicklungen wie das Verbot von Plastiktüten oder der Gegenwind, den Strohhalme oder Kunsttoffverpackungen von Bio-Produkten erhalten, zeigten dies deutlich, sagt Maike Merz.

Vorerst wird Stephanie Adler, die bereits in Schwäbisch Gmünd eine Filiale betreibt, den Supermarkt im Erdgeschoss des Kubus’ nur bis Ende Februar 2019 betreiben und hier ein kleines Sortiment an Lebensmitteln anbieten. Denn die Realisierung ihres Konzepts sei nur mit einem Crowdfunding möglich, sagt Maike Merz.

Wenn sich ausreichend Investoren daran beteiligen würden, sei der Ausbau eines verpackungsfreien Supermarkts im März 2019 geplant. Dieser soll dann im April 2019 auf der Fläche im ersten Obergeschoss eröffnen, die seit der Eröffnung des Einkaufscenters leer steht.