Vermutlich Feuerwerkskörper: Zwei Pkw fangen Feuer

Gegen 1.20 Uhr ist am Neujahrsmorgen ein Kastenwagen in der Schnaitheimer Straße im Frontbereich vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. Ein davorstehender Pkw geriet durch das übergreifende Feuer ebenfalls in Brand.

Die Fahrzeuge brannten aus. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Heidenheim nahm die Ermittlungen auf und stellte die Fahrzeuge sicher.