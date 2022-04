Vermummte Jugendliche beschädigen Wildkamera

Zwei vermummte Jugendliche beschädigten am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr eine hochwertige Wildkamera der Marke Seissinger, die am Waldweg zum alten Schützenhaus in Fachsenfeld aufgestellt war. Zuvor sendete die Kamera noch Bilder der zwei Täter, welche anschließend die Antenne verbogen und die Batterien herausrissen. Hierbei wurde das Gehäuse beschädigt, wodurch Wasser in die Elektronik eindringen konnte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 240.