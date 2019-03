Vermisster Elfjähriger in Schweden aufgetaucht - Aalener Polizei erleichtert

Ein Großaufgebot der Polizei hat nach einem elfjährigem Jungen aus Winnenden gesucht. Am Freitag kehrte das Kind nicht in seine Wohngruppe zurück. Am Montagnachmittag dann die Entwarnung: Der Junge, der als minderjähriger Flüchtling in Deutschland gelebt hat, hält sich wohlbehalten in Nordeuropa auf – und zwar in Schweden bei den Großeltern.

Das hat Polizeisprecher Ronald Krötz vom Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ am Dienstagmittag bestätigt. Das Präsidium war für Fahndung und Ermittlungen zuständig. Auch die Kriminalpolizei war involviert. „Wir sind erleichtert, dass es dem Jungen gutgeht“, so Krötz. Die Beamten hätten bereits Kontakt mit dem Elfjährigen gehabt.

Er hatte sicherlich die Sorge, dass ihm das nicht erlaubt wird. Aber auch der Wunsch, nach Schweden zu den Großeltern zu gehen, ist absolut nachzuvollziehen. Polizeisprecher Ronald Krötz

„Wir standen selbst wahnsinnig unter Strom. So eine Geschichte birgt eine Menge Tragik.“ Über die Ermittlungsarbeit sei man auf die Großeltern in Schweden gestoßen. Der Junge hätte dann bestätigt, dass er dort ist. Wie er dort hingekommen ist, ist noch unklar.

Der elfjährige Junge soll sich bei seinen Großeltern in Schweden aufhalten. Die Polizei zeigt sich erleichtert. (Foto: Polizei)

„Das interessiert uns natürlich auch“, sagt Krötz weiter. Es gebe Hinweise darauf, dass er nicht allein unterwegs gewesen ist. „Wir haben während der Ermittlungen Bilder von Überwachungskameras ausgewertet. So haben sich diese Hinweise ergeben.“

Warum sich der Junge, der in Winnenden in staatlicher Obhut war, nicht dort abgemeldet hatte, ist für Krötz logisch nachvollziehbar: „Er hatte sicherlich die Sorge, dass ihm das nicht erlaubt wird. Aber auch der Wunsch, nach Schweden zu den Großeltern zu gehen, ist absolut nachzuvollziehen.“

Wie es jetzt für den Elfjährigen weitergeht, ist noch unklar. Denn das muss nun die Ausländerbehörde beziehungsweise das Jugendamt klären. Eine Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ liegt dem dafür zuständigen Landratsamt des Rems-Murr-Kreises vor. Eine Antwort steht bislang noch aus.

In einem Großaufgebot hat die Polizei das vergangene Wochenende über nach dem Elfjährigen gesucht. Auch Suchhunde und Hubschrauber waren dafür im Einsatz. Die Eltern des Jungen befinden sich nicht in Deutschland, weswegen er sich in staatlicher Obhut befunden hat.