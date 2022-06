Vermisster aus Gmünd in Aalen aufgetaucht

Der vermisste 59-Jährige aus Schwäbisch Gmünd ist am vergangenen Sonntag in Aalen aufgetaucht. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Der Mann sei durch Beamte angetroffen und zu seinem Wohnort zurückgebracht worden.

Das Polizeipräsidium Aalen hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und ein Foto des Mannes veröffentlicht, der seit dem 29. April als verschwunden galt. Zuletzt sei er Mitte Mai in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) gesehen worden. Der 59-Jährige sei möglicherweise auf ärztliche Hilfe angewiesen, so die Polizei damals.