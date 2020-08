Vermisstenfahndung: Polizei sucht 33-Jährigen aus Backnang

Seit vergangenen Donnerstag, 13. August, gegen 13 Uhr, wird der 33-jährige Sehmus C. aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) vermisst. Laut Pressemeldung der Polizei ist der junge Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme auf Medikamente angewiesen. Die Polizei weist außerdem daraufhin, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der korpulente, etwa 1,75 Meter große Vermisste wurde zuletzt am Freitagnachmittag, 14. August, gegen 13.30 Uhr, am Bahnhof in Winnenden gesehen. Zu diesem Zeitpunkt habe er ein blaues T-Shirt, eine Stoffhose und eine Schirmmütze getragen. Des Weiteren habe sich Sehmus C. laut Polizei in der Vergangenheit häufig im Raum Winnenden und Stuttgart aufgehalten.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nehmen die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 / 950 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.