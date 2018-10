Schwäbisch Gmünd (an) - Die als vermisst gemeldete 78-jährige Ewa Laco ist wieder aufgetaucht. Die Vermisste wurde bereits am Dienstag in Stuttgart orientierungslos aber wohlbehalten aufgegriffen und anschließend fürsorglich untergebracht.

Hinweise werden beim Polizeirevier unter Telefon 07171 / 3580 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.