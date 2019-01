Vermisst: Wer hat diese Frau gesehen?

Seit Dienstagnachmittag wird die 62-jährige Ute Pflumm aus Abtsgmünd vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Pflumm verließ gegen 16 Uhr ihre Arbeitsstelle in Ellwangen in der Oberen Straße. Üblicherweise fährt sie anschließend vom ZOB Ellwangen aus zu ihrem Wohnort nach Abtsgmünd, dort kam sie aber nicht an. Ob sie in Ellwangen in den Bus gestiegen ist, ist nach Polizeiangaben bislang unklar. Die Frau steht unter Betreuung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Ute Pflumm ist etwa 165 cm groß, schlank, hat mittelblonde Haare, trägt eine rote Brille, einen schwarzen Mantel mit Fellbesatz, eine Jeans und braune Stiefel, sie spricht schwäbischen Dialekt.