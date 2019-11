Vermisst: Polizei Aalen sucht nach Brigitte S. aus Ruppertshofen

Das Polizeipräsidium Aalen hat eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Demnach wird seit Montag, 18. November, die 60-jährige Brigitte S. aus Ruppertshofen vermisst.

Die Frau sei aufgrund einer Erkrankung körperlich eingeschränkt und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Brigitte S. soll am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr zwischen Ruppertshofen und Spraitbach wegen eines technischen Defekts an ihrem Auto an einem Schuppen bei Hönig zum Stehen gekommen sein. Von dort aus soll sie in unbekannte Richtung zu Fuß weitergegangen sein.

+++ Die Vermisstenmeldung der Polizei +++

Die Vermisste hat eine leichte halbseitige Lähmung, ist 1,66 Meter groß, rund 70 Kilogramm schwer, hat braunrot gefärbte schulterlange Haare, trägt blaue Turnschuhe und einen grauen Anorak. Sie ist schwer zu Fuß unterwegs, so die Polizei.

Polizei sucht mit Großaufgebot

Eine am Montag eingeleitete Suche mit Unterstützung von Streifenbesatzungen, Polizeihubschrauber, Polizeihund, Rettungshundestaffel und Polizeipferden verlief bis in die Nacht ohne Erfolg. Die Suche mit der Rettungshundestaffel werde laut Bericht seit Dienstagvormittag fortgesetzt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat die Vermisste seit Montagvormittag gesehen oder kann sonst Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 580 0 entgegen.