Vermieter will mit Axt auf Mieter losgehen

Ein Streit wegen einer defekten Toilettenspülung ist am Samstagvormittag in Aalen eskaliert. Ein Vermieter war auf seinen Mieter losgegangen und hatte hierbei auch ein 9-Jähriges Mädchen weggeschubst und verletzt.

Nachdem wegen eines Defekts die Toilettenspülung in einer Mietwohnung bereits am Donnerstag ausgebaut und seitdem nicht benutzbar war, hatte der Mieter seinen Vermieter am Samstagvormittag auf den Missstand hingewiesen. Dieser reagierte äußerst ungehalten und versuchte seinem Mieter mit der Faust in das Gesicht zu schlagen.

Anschließend holte der Vermieter eine Axt und aus der Garage. Der Mieter konnte die Angriffe abwehren, erlitt jedoch leichte Verletzungen. Bei dem Streit waren die zwei Kinder des Mieters zugegen. Hierbei wurde eine 9 Jahre alte Tochter des Mieters vom Vermieter zur Seite geschubst, wodurch sie gegen ein Garagentor prallte und leicht verletzt wurde. Gegen den Vermieter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.