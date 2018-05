Vermeintlich mit Waffe bedroht: Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Polizeihubschreiber ist am Mittwoch von etwa 10.30 bis elf Uhr über Crailsheim gekreist. Grund dafür war ein Hinweis an die Polizei, wonach ein 34-jähriger Mann um kurz nach 9.30 Uhr mit einer Waffe in der Hand gedroht habe, einem 30-jährigen Bekannten etwas anzutun.

Aufgrund dessen war die Polizei in Crailsheim und Blaufelden mit mehreren Streifenwagen und dem Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei konnte den Mann gegen elf Uhr in Crailsheim antreffen und überprüfen. Eine Waffe fand die Polizei nicht. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er niemals geäußert und auch nicht vor hatte dem 30-Jährigen etwas anzutun. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.