Verlosung bei Aalen City blüht urzeitlich

Die Aalener City blüht urzeitlich. An sieben Plätzen in der Innenstadt sind 4,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte mit verschiedenen Blumen und Pflanzen dargestellt. Unter allen Kunden, die zwischen 29. Juni und 26. August neu zu den Stadtwerken wechseln, werden fünf City Star Gutscheine zu je 100 Euro verlost. Das teilt der Innenstadtverein Aalen City aktiv mit. Der Gutschein kann in mehr als 55 Betrieben der Aalener Innenstadt eingelöst werden – im Einzelhandel, bei Dienstleistern und Gastronomen.