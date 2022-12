Verlorene Eisenteile reißen Ölwanne auf

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr entstanden ist, als ein 24-Jähriger mit seinem Auto in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße über Beton- und Eisenteile fuhr. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte sie zuvor wohl verloren. Am Fahrzeug des 24-Jährigen wurde dadurch die Ölwanne aufgerissen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Aalener Feuerwehr im Einsatz.