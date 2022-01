Verlängerte Öffnungszeiten im Impfstützpunkt am Dreikönigstag

Nachdem am vergangenen Sonntag das Impfangebot sehr gut angenommen wurde, bietet die Landkreisverwaltung in Zusammenarbeit mit einem Team des Malteser Hilfsdienstes im Impfstützpunkt Aalen an Dreikönig bis in den Abend hinein Impfungen an. Am Donnerstag, 6. Januar, können sich Interessierte im Impfstützpunkt Aalen im KundenInformationsZentrum der Stadtwerke, Gmünder Straße 20, in der Zeit von 10 bis 20 Uhr impfen lassen. Verabreicht werden Erst-, Zeit- und Auffrischungsimpfungen. Unter 30-Jährige erhalten BioNTech, über 30-Jährige Moderna.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind der Impfpass sowie die Versichertenkarte. Zudem bittet das Impfteam zur Vermeidung von langen Wartezeiten darum, das Aufklärungsformular sowie den ausgefüllten Anamnesebogen am Besten bereits mitzubringen. Beide Formulare können auf der Homepage des Robert Koch-Instituts abgerufen werden:

Termine für die Impfung von 5- bis 11-Jährigen in den „Impfpünktchen“ an den Kliniken in Aalen und Mutlangen gibt es am 6. Januar nicht mehr. Allerdings können über die Homepage des Ostalbkreises www.ostalbkreis.de (Startseite - Aktuelles zum Coronavirus - Impftermine für Kinder und Jugendliche im Ostalbkreis) noch Termine zwischen dem 10. und 31. Januar gebucht werden.