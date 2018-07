Verkehrsschau ist gegen Linksspur

Die Verkehrsschau lehnt eine Linksabbiegespur an der Einmündung Galgenbergstraße/Hirschbachstraße ab. Das hat Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann im Gemeinderat auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion vom 22. März mitgeteilt. Eine solche Linksabbiegespur, so die Verkehrsschau, erhöhe das Risiko von „Streifunfällen“ mit dem Verkehr auf der Hirschbachstraße. Um von der Galgenbergstraße besser in die Hirschbachstraße einsehen zu können, sind dort zwei Spiegel montiert.