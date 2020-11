Verkehrsinsel überfahren: 1,8 Promille im Blut

Ein 49-Jähriger musste, nachdem er betrunken gefahren war, seinen Führerschein abgeben.

Der Mann fuhr am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr mit seinem Skoda vom Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Robert-Bosch-Straße in Richtung Rombachtunnel. Im Bereich der Aalener Brezel fuhr er nach rechts in den Tunnel ein, wobei er im Kurvenbereich beinahe in den Grünstreifen fuhr und Zeugenaussagen zufolge die komplette Fahrbahnbreite zum Gegenlenken benötigte. Am Ende des Tunnels fuhr er mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein und verließ dann die B 29 in Richtung Hofherrnweiler / Unterrombach. Auch dabei fuhr der 49-jährige über die komplette Straßenbreite. In Hofherrnweiler überfuhr er eine Verkehrsinsel und fuhr dann nach Unterrombach weiter, wo er das Fahrzeug in der Neßlauer Straße abstellte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb sich der 49-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.