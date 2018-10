Verkehrsführung auf der B29-Baustelle geändert

Eine neue Sicht auf die B29-Baustelle bietet sich den Pendlern seit dieser Woche. Während es für die Autofahrer bisher über einen Parallelweg ging, fahren sie seit Montagmorgen auf der nagelneuen Fahrbahn Richtung Aalen.

Allerdings immer noch einspurig - und so bleibt im morgendlichen Berufsverkehr oft genug Muße in entschleunigter Stop-and-Go-Fahrweise die andere Seite der Baustelle zu bewundern. Dieses Vorrecht bleibt ihnen wohl bis zum Ende der Baumaßnahme im April 2019 erhalten. Und obwohl die Baggerarme im Gegenlicht der aufgehenden Sonne, die staubschwadenverfolgten Laster und dampfenden Teermaschinen einiges an Baustellenromantik zu bieten haben, werden die Autofahrer froh sein, wenn es dann so weit ist.