Verheerender Großbrand in Ebnat

Ein Großbrand ist am Nachmittag im Dach- und Holzbaubetrieb Weber an der Habsburger Straße im Aalener Stadtbezirk Ebnat ausgebrochen. Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste sind derzeit weiterhin im Einsatz. Inzwischen hat das Feuer auf einen benachbarten Betrieb übergegriffen und dort vermutlich Schaden in Millionenhöhe angerichtet.

Der Großalarm wurde ausgelöst, nachdem um 14.35 Uhr auf der Leitstelle der Brand einer Lagerhalle eines Dachdecker- und Holzbaubetriebs in der Habsburger Straße gemeldet worden war. Die Feuerwehr Aalen wurde in Vollalarm gesetzt, was bedeutet, dass die Wehren aller Teilorte zur Brandbekämpfung ausrückten. Die Wehr der Nachbargemeinde aus Neresheim unterstützt ihre Kollegen und ist mit Löscharbeiten kleiner Flächenbrände, die wohl durch Funkenflug verursacht worden war, beauftragt. Derzeit dürften sich ungefähr 170 Feuerwehrleute im Einsatz befinden. Die Polizei sperrte den Brandort großräumig ab.

Für die Feuerwehr gestalten sich die Löscharbeiten als schwierig, weil auch immer wieder in der Lagerhalle befindliche Gasflaschen explodierten. Festzustellen ist derzeit, dass eine etwa 20 mal 15 Meter große Montagehalle, in der heute Bauholz gelagert war, nahezu vollständig abgebrannt ist. Wände und Dach sind an diesem Gebäude komplett zerstört. Das Firmenhauptgebäude mit Holzlager, Magazin sowie Bürokomplex stand um 16.20 Uhr noch in Flammen. Zu diesem Zeitpunkt griff das Feuer auch auf einen benachbarten Firmenkomplex über. Es sind zwei Fertigungshallen mit rund 3400 Quadratmetern Fläche betroffen, in denen CNC-Bearbeitungsmaschinen stehen. Laut Schätzung des Firmeneigentümers dürften sich die Sachschäden an diesen Objekten auf bis zu sieben Millionen Euro belaufen.

Die Wehren bekämpfen derzeit das Feuer unter Einsatz von drei Drehleitern, um einen noch größeren Schaden, der derzeit laut Firmeneigentümer auf 1,5 bis zwei Millionen geschätzt wird, abzuwenden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr überflog mit einem Polizeihubschrauber den Brandort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Bisher trugen vier Feuerwehrmänner leichte Verletzungen davon. Die Rettungsdienste des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser sind momentan mit elf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat neben dem Hubschrauber 16 Fahrzeugen im Einsatz. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler sowie Ortsvorsteher Manfred Traub verschaffen sich ebenfalls ein Bild vom Ausmaß des Großbrandes.