Verhaltener Start in die neue Saison

Traditionell sind die Radsportler des TSV Ellwangen am Ostermontag in Schönaich in die neue Saison gestartet. Nach einer hervorragenden Vorbereitung mit Trainingslagern in Spanien und Kroatien, sowie mehreren tausend Trainingskilometern in den Beinen war die Anspannung vor dem ersten Rennen wie auch die Jahre zuvor wieder sehr hoch. Bei noch frostigen Temperaturen aber Sonnenschein, war Daniel Walter bei den Junioren U 19, der erste der an diesem Tag an den Start ging.

Noch lange nicht in der alten Form angekommen und leicht angeschlagen war die Vorfreude wieder ein Rennen bestreiten zu können riesig, durfte er doch fast auf den Tag genau gesundheitsbedingt ein Jahr lang nicht mehr an den Start gehen. Im Rennen der Junioren war der sehr anspruchsvolle neun Kilometer lange Rundkurs mit dem berüchtigten Schlussanstieg mit 14 Prozent zehn Mal zu absolvieren.

Für Walter galt es so lange wie möglich im Feld zu bleiben und wichtige Rennkilometer zu sammeln. Dies gelang ihm mit Bravur. Er konnte sich bis über die Hälfte der Renndistanz immer wieder an der Spitze des Feldes zeigen. Nach einer erneuten Tempoverschärfung am Berg musste er allerdings eine Lücke reißen lassen, die er nicht mehr schließen konnte, sodass er die letzten drei Runden alleine zurücklegen musste. Auch wenn es nach der Zieldurchfahrt nicht zu einer Platzierung gereicht hat, kann Walter mit diesem Rennen sehr zufrieden sein und positiv auf die ab Donnerstag anstehende 43. Internationale Junioren-Etappenfahrt in Cottbus blicken.

Nicht ganz so gut erging es seinem Bruder Thomas Walter bei seinem ersten Rennen in der U-17-Juniorenklasse. Nach einer beeindruckenden Leistungssteigerung und guten Trainingsergebnissen im Frühjahr waren alle sehr gespannt, wie er den Aufstieg in die Juniorenklasse verkraften wird. Obwohl Walter sich am Berg eigentlich sehr wohl fühlt, machten ihm die Beine an diesem Tag einen Strich durch die Rechnung, sodass er das Feld schon in der ersten Durchfahrt am Schlussanstieg ziehen lassen musste. Auch wenn eine Platzierung an diesem Tag nicht mehr möglich war, nutzte er die verbleibenden Runden um wichtige Rennkilometer zu sammeln. Schon kommenden Sonntag hat Walter beim nächsten Rennen in Backnang die Möglichkeit, seine gute Form unter Beweis zu stellen.

Wieser ganz stark

Die Erwartungen erfüllen konnte Laura Wieser. Nachdem sie erst vor einem Jahr mit dem Rennradfahren begonnen hatte und auch bei ihr schon der Aufstieg in die Juniorinnenklasse anstand, hatte sie beim Start mit der Frauen Eliteklasse eine Mammutaufgabe vor sich. Gemeinsam mit der mehrfachen Goldmedaillengewinnerin Lisa Brennauer am Start konnte Wieser erwartungsgemäß dem hohen Tempo im Feld nicht folgen, zeigte sich aber kämpferisch und konnte so im Laufe des Rennens Platz um Platz gut machen. Total erschöpft konnte sie sich über den 15. Rang freuen.