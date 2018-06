Verfolgungsjagd ohne Führerschein

Kein Führerschein, keine Haftpflichtversicherung und Unfallflucht: Bei dem 19-Jährigen Aalener, der in Ellwangen vor Gericht gestanden hat, ist einiges zusammengekommen. Das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts hat ihn zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt.

An mindestens drei Tagen im vergangenen Jahr, so die Anklage, ist der junge Mann ohne Führerschein gefahren, zweimal hat er dabei einen Unfall verursacht und Unfallflucht begangen. Einmal, am 5. September, als er im absoluten Überholverbot überholt hat, hat er sich mit der Polizei in Aalen eine spektakuläre Verfolgungsjagd geliefert und dabei auch das Polizeifahrzeug angefahren. Den Schaden von 2253 Euro hat der 19-Jährige inzwischen aus eigener Tasche bezahlt.

Eines der Tatfahrzeuge hatte der Angeklagte als Schrottauto geschenkt bekommen, das andere über Ebay erworben. Beide Autos hat er mittlerweile nicht mehr, das eine hat er im Itzelberger See versenkt, das andere verschrottet. Der geständige Angeklagte, dessen Hobby das „Schrauben“ ist, hat sieben Einträge im Bundeszentralregister. Davon sind fünf einschlägig.

Bei Depression fährt der Angeklagte los

Jugendgerichtshelferin Katja Schiele ging auf die nicht einfache familiäre Situation des Heranwachsenden und auf seine Depressionen ein. Der Angeklagte, der vor Gericht geschniegelt und gebügelt mit weißem Hemd, Krawatte und dunklem Jackett erschien, hatte davon berichtet. „Ich habe schwere Depressionen. Autofahren hat mich auf andere Gedanken gebracht“, sagte er. Meist ist er nachts losgefahren, wenn er nicht habe schlafen konnte.

Oberstaatsanwalt Dirk Schulte appellierte an den Angeklagten, die Finger von allen motorisierten Fahrzeugen zu lassen und sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Er forderte eine Jugendstrafe von einem Jahr, die Entscheidung über eine Aussetzung zur Bewährung solle sechs Monate zurückgestellt werden. Eine Führerscheinsperre von einem weiteren Jahr hielt er für notwendig.

Der Verteidiger, Rechtsanwalt Robert Bäumel aus Aalen, schloss sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft an. „Das Bundeszentralregister spricht natürlich schon Bände“, meinte er. Der Schlüssel zum Erfolg sei eine nachhaltige Therapie der psychischen Probleme seines Mandanten.

Jugendrichterin Dorothea Keck wies in der Urteilsbegründung auf die einschlägigen Vorstrafen des Angeklagten hin, gegen den auch schon Teilnahme am Verkehrsunterricht, Freizeitarrest und Dauerarrest verhängt worden waren. „Es fruchtet gar nichts“, kommentierte sie sein Fahren ohne Fahrerlaubnis, wenn er psychische Probleme habe. Aus diesem Teufelskreis müsse er dringend herauskommen und sich so schnell wie möglich behandeln lassen.

Der Angeklagte bekam die Weisung, so schnell wie möglich einen Therapeuten aufzusuchen und baldmöglichst eine Therapie anzutreten, aber auch seine Ausbildung fortzusetzen, denn sie gebe ihm Halt. Nach Ablauf von sechs Monaten wird dann entschieden, ob erBewährung bekommt. „Das ist jetzt quasi die letzte Gelegenheit“, hämmerte Dorothea Keck dem 19-Jährigen ein: „Also machen Sie was, bevor noch größerer Schaden entsteht!“ Das Urteil ist rechtskräftig. (sj)